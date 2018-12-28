Астана, 28 декабря 2018, 07:58 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О естественных монополиях», который направлен на внедрение нового стимулирующего метода регулирования естественных монополий в республике, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.
Ранее в ходе обсуждения законопроекта министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов отметил, что принятие закона позволит повысить прозрачность деятельности субъектов естественных монополий.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Сената парламента Казахстана одобрили законопроект «О естественных монополиях» 20 декабря. Документ систематизирует законодательство в сфере естественных монополий.
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