Франция осудила строительство Израилем жилья на Западном берегу реки Иордан

Париж, , 07:57 — REGNUM Франция попросила израильские власти пересмотреть свое решение дать «зеленый свет» плану строительства около 2200 единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан, которое международное сообщество считает незаконным. Об этом, как передает Le Figaro, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Агнес фон дер Мюлл в ходе брифинга для прессы.

«Франция осуждает решение израильских властей, которое способствует расширению колонизации на Западном берегу реки Иордан, — сказала дипломат. — Колонизация противоречит международному праву. Это подтверждает резолюция №2334 Совета Безопасности ООН. Поэтому мы призываем израильские власти пересмотреть это решение».

Напомним, высший плановый комитет гражданской администрации Израиля одобрил строительство 2191 единицы жилья.

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