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Барзани заявил о победе над ИГИЛ* в Ираке

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эрбиль, Ирак, 28 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение, сообщает 28 декабря Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи Барзани с представителями Миссии ООН по оказанию помощи Ираку.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом, в частности было уделено внимание тем факторам, которые позволяют преступной идеологии завоевывать популярность.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявляли о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы продолжают совершать нападения на территории страны.

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