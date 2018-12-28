Барзани заявил о победе над ИГИЛ* в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 07:48 — REGNUM Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение, сообщает 28 декабря Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи Барзани с представителями Миссии ООН по оказанию помощи Ираку.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом, в частности было уделено внимание тем факторам, которые позволяют преступной идеологии завоевывать популярность.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявляли о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы продолжают совершать нападения на территории страны.

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