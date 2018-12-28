Госсекретарь США посетит Колумбию в начале января

Богота, , 07:44 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Колумбию 2 января. Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке в интервью колумбийскому телеканалу UNO.

По словам Дуке, встреча пройдет в городе Картахена-де-Индиас с повесткой дня, направленной на укрепление двусторонних отношений. Помпео — большой друг Колумбии, «с ним очень хорошие отношения», подчеркнул президент.

Также важной темой встречи будет ситуация в Венесуэле. Колумбия и США придерживаются одной точки зрения в этом вопросе.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее неоднократно заявлял, что эти две страны готовят совместные планы по вторжению в Венесуэлу. 17 декабря он подчеркнул, что подготовкой вторжения занимается лично Иван Дуке при финансовой поддержке Белого дома.

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