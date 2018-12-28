Назарбаев подвел итоги года на встрече с журналистами

Астана, , 07:32 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги 2018 года на встрече с журналистами, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Президент рассказал об итогах социально-экономического развития Казахстана, подчеркнув необходимость продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.

Назарбаев также рассказал об основных достижениях республики на внешнеполитическом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент страны Нурсултан Назарбаев прокомментировал кадровые перестановки в министерстве иностранных дел. Глава государства рассказал о новых функциях внешнеполитического ведомства, которые связаны с усилением внешнеэкономических связей со странами мира.

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