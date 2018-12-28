На востоке ДР Конго прошли акции протеста

Бени, Конго, , 07:30 — REGNUM 27 декабря на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) разразились протесты из-за вновь перенесенных выборов, сообщает CNN.

Полиция распылила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, заблокировавших дорогу в Бени огнем от автомобильных шин и камнями.

Независимая избирательная комиссия (СENI) 26 декабря сообщила, что округа Бени, Бутембо и Юмби не смогут принять участие в голосовании до марта 2019 года из-за террористических актов и вспышек эболы.

Протестующие, в основном являющиеся сторонниками оппозиционных партий, вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с исключением их округов из голосования на президентских выборах, которые пройдут в ДРК 30 декабря.

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