Назарбаев прокомментировал смену главы МИД Казахстана

Астана, , 07:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана должно контролировать инвестиции и экспорт, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами 27 декабря, сообщили на официальной странице пресс-службы администрации президента в Facebook.

На встрече с журналистами президент прокомментировал кадровые перестановки и изменения в структуре нескольких министерств.

«Министерство иностранных дел считает, что оно — чисто политическая организация. Но мы не Китай, мы не Россия, мы не Америка. Какие у нас глобальные дела?» — сказал Назарбаев.

По его мнению, работники посольств должны контролировать вопросы, связанные с инвестициями и экспортом. Поэтому новым главой МИД назначен Бейбут Атамкулов, который хорошо знаком с новым профилем внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении Кайрата Абдрахманова от должности министра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

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