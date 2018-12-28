Франция сожалеет о решении Японии возобновить коммерческую охоту на китов

Париж, , 07:21 — REGNUM Франция сожалеет о решении Японии открыто возобновить китобойный промысел после выхода Токио из международной китобойной комиссии, сообщает Le Figaro.

В заявлении МИД Франции говорится, что «Франция сожалеет о решении Японии объявить о своем выходе из международной китобойной комиссии для возобновления китобойного промысла с июля 2019 года».

По мнению дипломатов, решение Японии покинуть международный орган является плохим сигналом для многостороннего подхода к охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия.

Франция поддерживает мораторий 1986 года на промысловый китобойный промысел и выступает против охоты на китов. В наши дни помимо охоты морским млекопитающим угрожают: столкновения с кораблями, подводный шум, загрязнение и пластиковые отходы в море.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года Япония объявила о своем решении возобновить коммерческую охоту на китообразных, которую она всегда преследовала, используя лазейку в международном моратории, установленном в 1986 году, который разрешал охоту на китообразных «в научных целях». Япония официально возвращается к коммерческой охоте вместе с Исландией и Норвегией.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония возобновит китобойный промысел в коммерческих целях