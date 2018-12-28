Кожемяко не видит предпосылок для объединения Сахалина и Приморья

Южно-Сахалинск, , 06:15 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не видит предпосылок для объединения возглавляемого им сегодня Приморья и Сахалинской области, которую он возглавлял до сентября 2018 года. Политик подчеркнул, что у каждого региона есть определенные задачи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отвечая на вопрос журналистов о его позиции касательно возможного объединения двух регионов, Кожемяко сказал, что в настоящее время таких предпосылок он не видит, подчеркнув при этом, что у каждого региона есть определенные задачи.

При этом, согласно действующему сегодня в РФ законодательству, объединиться могут лишь регионы, имеющие общие границы. Сахалинская область — единственный островной регион России, общих границ он не имеет ни с одним другим регионом ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, возникшие ещё во время выборов губернатора разговоры об объединении Приморья и Сахалина, возмутили жителей островного региона. Сахалинцы также крайне негативно отнеслись к законопроекту о перекрестном субсидировании, предложенному правительством РФ. Согласно инициативе, бюджеты регионов смогут субсидировать друг друга, для этого достаточно, чтобы губернаторы подписали соглашение. Областная дума Сахалина направила отрицательный отзыв на данный законопроект, при этом депутаты намерены принять региональный закон, который, в случае, если перекрестное субсидирование всё же будет узаконено, позволит давать субсидии другому региону исключительно по решению регионального Заксобрания, а не губернатора.

На двух митингах, прошедших в Южно-Сахалинске 15 и 22 декабря, люди протестовали против переговоров с Японией по Курилам, но не меньше требовали они прекратить любые разговоры об объединении Сахалина с каким-либо другим регионом.