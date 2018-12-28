Борьба за доступ к шпионажу — кто лидирует в мировой гонке: Радио REGNUM

Москва, 28 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
— Зачем США и их союзникам Huawei?
— Железнодорожные паромы для Балтийского моря будет строить Россия;
— МВД прокомментировало инициативу по изменению паспорта;
— В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях;
— 45% граждан России не определились с главным событием года.
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