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Борьба за доступ к шпионажу — кто лидирует в мировой гонке: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 (время московское)

Борьба за доступ к шпионажу — кто лидирует в мировой гонке: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 декабря 2018, 08:00 — REGNUM  

Зачем США и их союзникам Huawei?

Железнодорожные паромы для Балтийского моря будет строить Россия;

МВД прокомментировало инициативу по изменению паспорта;

В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях;

45% граждан России не определились с главным событием года.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1024.

Читайте ранее в этом сюжете: Захват зоны безопасности в Донбассе — крест на мире? Радио REGNUM

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