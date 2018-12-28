Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга

Москва, , 04:42 — REGNUM Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об отмене национального роуминга. Совет Федерации одобрил его 21 декабря.

В соответствии с этим документом, с 1 июня 2019 года оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту.

При этом не имеет значения, находится ли абонент в своем регионе или за его пределами. К оплате абонентом подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что такое нововведение даст людям возможность экономить, разговаривая по телефону со своими друзьями и родственниками, проживающими в других российских регионах.

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