Российские летчики трижды поднимались на перехват самолетов-шпионов

Москва, , 03:51 — REGNUM Три раза за неделю российские истребители из состава сил ПВО поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границы, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение недели у российских границ вели разведку 14 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 21 декабря, за неделю российские истребители шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков.

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