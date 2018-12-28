Пятница, 28 Декабря 2018 года
03:51:26 МСК

Российские летчики трижды поднимались на перехват самолетов-шпионов

Политика

Разведку у российских границ цели 14 летательных аппаратов

Москва, 28 декабря 2018, 03:51 — REGNUM  Три раза за неделю российские истребители из состава сил ПВО поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границы, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение недели у российских границ вели разведку 14 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ на 21 декабря, за неделю российские истребители шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские истребители шесть раз поднимались на перехват шпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить