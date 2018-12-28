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В США снова продлили «шатдуан»

Политика

Правительство опять не смогло возобновить работу

Вашингтон, 28 декабря 2018, 03:37 — REGNUM  Работа американского правительства, приостановленная из-за проблем с финансированием стены на границе с Мексикой, не была возобновлена, сообщает сайт Палаты представителей США.

Решение о прекращении «шатдауна» (приостановка работы правительства) не принято по итогам заседания обеих палат американского парламента, которое прошло 27 декабря. В следующий раз конгрессмены и сенаторы соберутся 31 декабря. Возможно, тогда решение о возобновлении работы правительства будет принято.

Напомним, «шатдаун» продолжается в США с 22 декабря, поскольку американские конгрессмены и администрация президента не согласовали расходы бюджета на строительство стены вдоль мексиканской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря американский президент Дональд Трамп обратился через соцсеть к демократам в конгрессе, призывая их осознать, насколько стена, отделяющая США от Мексики, важна для безопасности страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Отчаянная нужда! Трамп просит поддержки укрепления границы с Мексикой

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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