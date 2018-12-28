После испытаний «Авангарда» эксперты США оценили шансы выиграть войну

Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Шансы победить в ядерной войне оценили американские эксперты после испытания российского комплекса «Авангард», пишет Washington Examiner.

Комментируя испытания «Авангарда», военные эксперты признали, что ни одна гиперзвуковая система американской армии не смогла бы превзойти российскую новинку. Тем не менее, они утверждают, что Россию Соединенные Штаты всё равно победят, если начнется ядерная война. Пусть даже ценой «страшных потерь среди гражданских лиц».

В комментариях телеканала CNBC источники в американской военной разведке заявили, что «Авангард» показал такую маневренность и скорость, что ракеты трудно будет отследить. По его оценке, Пентагон и Китай останутся позади в отношении гиперзвука после того, как комплексы «Авангард» будут приняты на вооружение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ажиотаж в западных СМИ вызван успешными испытаниями «Авангарда» 26 декабря в Оренбургской области, на которых присутствовал российский президент Владимир Путин. По оценкам главы Стратегического командования США, у американцев «нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия».

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