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Москва и Сухум ратифицировали соглашение о взаимном признании образования

Политика

Путин подписал соответствующий закон

Москва, 28 декабря 2018, 02:36 — REGNUM  Закон о ратификации соглашения между правительством России и правительством Абхазии о взаимном признании образования и (или) квалификации подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Госдума ратифицировала соглашение между Москвой и Сухумом о взаимном признании образования и квалификации. Теперь обладатели дипломов и прочих документов об образовании, полученных в России или в Абхазии, могут продолжать обучение и вести профессиональную деятельности в обеих странах.

В итоге абхазские абитуриенты и студенты получили беспрепятственный доступ к российскому образованию. По данным Минобрнауки РФ, в России в 2018 году учатся 1 629 граждан Абхазии.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией о признании образования

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