В России частично декриминализована статья УК об экстремизме

Москва, , 01:44 — REGNUM Закон, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства, подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный портал правовой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Госдума приняла пакет президентских законопроектов по частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Теперь первая часть статьи 282 УК переводится в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

То есть уголовная ответственность за преступление наступит лишь в том случае, когда оно совершено за год больше одного раза. До сих пор уголовная ответственность наступала сразу.

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