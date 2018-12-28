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Комплекс «Авангард». Американцы пессиместичны в оценке своих возможностей

Политика

«У нас нет никакой защиты»

Вашингтон, 28 декабря 2018, 01:21 — REGNUM  Никакой возможности защититься в случае пуска в сторону американских военных баз ракет российского комплекса «Авангард» у Пентагона нет, заявил Джон Хайтен, глава Стратегического командования Соединенных Штатов, пишет The National Interest.

Комментируя успешные испытания «Авангарда», прошедшие в Оренбургской области, Хайтен сказал:

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас».

Напомним, испытания комплекса «Авангард» прошли 26 декабря. На них лично присутствовал российский президент Владимир Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, скорость полета боевых блоков «Авангарда» составляет не менее 20 Махов. Испытания наделали в западных СМИ много шума.

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