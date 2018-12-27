«Политики США по инерции вгоняют свою страну в яму» — Мигранян

Москва, , 23:46 — REGNUM Попытки США укрепить свою гегемонию в реалиях современного мира неизбежно будут приводить к обратному результату. Об этом 27 декабря заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Попытки распространения демократии, американских ценностей, американских институтов ни к чему не приведут, кроме как к краху», — заявил Мигранян.

Он привёл слова правого американского политика Патрика Бьюкенена, который, несмотря на свою политическую позицию, подчёркивал глубокую «неблагодарность» США по отношению к России.

Несмотря на то, что благодаря возникновению России исчез Советский Союз, несмотря на то, что Россия самостоятельно перешла на рельсы рыночной капиталистической экономики, в ответ на это от США последовали не попытки укрепления отношений, а лишь усиление давления на Россию.

Бьюкенен подчёркивал, что стратегия возрастающего давления на потенциальных противников при малейшем признаке слабости или «сговорчивости», приводит не к утверждению американского доминирования, а, наоборот, росту сопротивления гегемонии США — в конечном итоге такая недальновидная политика ослабляет позиции Вашингтона, а не укрепляет их.

Эту ошибку продолжают воспроизводить США и сейчас, и это определит будущее этого государства, подчеркнул Мигранян.

«Никогда американцы не ведут ни с кем никакие переговоры, а тем более ни о какой разрядке речи не может быть, если партнёр слаб. Партнёр для них должен быть очень сильным. И в этом состоит трагедия сегодняшних США. Трамп это всё понимает. Но этого не понимает Конгресс, этого не понимают средства массовой информации в США и всё ещё по инерции вгоняют США в яму, гонят к краху», — заключил Мигранян.