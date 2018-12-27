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Киев ввел санкции против крымских археологов

Политика

Наряду с другими юридическими и физическими лицами

Киев ввел санкции против крымских археологов
Иллюстрация: Apxeo.info
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе

Киев, 27 декабря 2018, 23:22 — REGNUM  Украина ввела санкции против археологов, которые проводили раскопки в российском Крыму без разрешения Киева, заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины Вадим Черныш, сообщает 27 декабря УНИАН.

По его словам, Украина расценивает участие археологов в раскопках в российском Крыму как «незаконное», поэтому они также включены в санкционный список, который составил Киев.

Напомним, ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц.

Отметим, Крым присоединился к России в результате референдума 16 марта 2014 года, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за вхождение в Россию.

Однако Киев проигнорировал мнение своих же граждан и заявил, что Москва «оккупировала» полуостров, антироссийскую позицию Украины поддержали многие западные страны.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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