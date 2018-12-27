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МИД Германии приветствовал новогоднее перемирие в Донбассе

Политика

Глава МИД ФРГ призвал стороны конфликта в Донбассе обеспечить перемирие в долгосрочной перспективе

Берлин, 27 декабря 2018, 22:37 — REGNUM  Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствует достижение договоренности о прекращении огня в Донбассе. Об этом сообщается 27 декабря на странице внешнеполитического ведомства Германии в Twitter.

«Выступаем за дальнейшие гуманитарные меры, чтобы именно в зимние месяцы уменьшить страдания людей», — говорится в заявлении.

Хайко Маас также призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня «в долгосрочной перспективе».

Ранее сегодня участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе утвердили решение подгруппы по безопасности об установлении перемирия с 0:00 субботы, 29 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев подтвердил готовность к перемирию в Донбассе с 29 декабря

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Война в Донбассе
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