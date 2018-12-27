Хашим Тачи: Соглашение между Косово и Сербией должно подписываться в США

Приштина, , 21:59 — REGNUM Президент односторонне отделившегося от Сербии края Косово Хашим Тачи считает, что окончательно соглашение между Притиной и Белградом должно быть подписано в присутствии президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 декаября, сообщает приштинская газета Bota Sot.

«Для США нет никакой дилеммы, поддерживать это или нет, и сделка будет завершена в Белом доме под эгидой самого влиятельного в мире президента Дональда Трампа», — заявил глава Косово.

Хашим Тачи также сообщил, что 8 января переговорная группа Приштины отправится в Брюссель, чтобы встретиться с представителями Евросоюза и представить темы для нового раунда переговоров с Белградом, которые предусмотрела косовская сторона.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев руководство Косово намерено «серьёзно работать над выработкой всеобъемлющего соглашения», которое будет ппредусматривать признание Сербией независимости края, изменение резолюции СБ ООН 1244 и получение Приштиной членства в Организации Объединённых Наций.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее стало известно, что Дональд Трамп направил письма Хашиму Тачи и президенту Сербии Александру Вучичу, пригласив обоих посетить Белый дом и выразив готовность поспособствовать достижению «такого соглашения, которое будет учитывать интересы и Косово, и Сербии».

Тогда же вице-премьер КосовоЭнвер Ходжайзаявил журналистам, что Приштина рассчитывает начать новый этап переговоров с Белградом в январе 2019 года. Причём, по его словам, косовские власти ожидают активного включения США в эти консультации и рассчитывают, что новый раунд переговоров может привести к заключению окончательного соглашения с Сербией.

За последний год власти Косово уже неоднократно заявляли о желании большей вовлечённости США в процесс переговоров Приштины и Белграда в качестве «гаранта». В свою очередь сербская сторона ранее предлагала России выступить посредником в том случае, если косовские албанцы продолжат настаивать на привлечении Вашингтона к этому процессу.

17 января Сербию с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. Ожидается, что помимо вопросов двустороннего сотрудничества, в центре внимания на переговорах лидеров России и Сербии будет и косовский вопрос.

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