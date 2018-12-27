Четверг, 27 Декабря 2018 года
22:56:42 МСК

ЛНР: австралийский фонд под видом помощи детям собирал средства для ВСУ

Политика

Украинские каратели получали от фонда средства на военную технику и обмундирование

ЛНР: австралийский фонд под видом помощи детям собирал средства для ВСУ
Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР
Скиньтесь!

Луганск, 27 декабря 2018, 22:16 — REGNUM  Австралийская волонтерская организация Smiling Child International под видом сбора средств для нуждающихся детей собирала деньги для украинских карателей, воюющих в Донбассе, заявил представитель Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) Кирилл Белов, сообщает 27 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, организация из Австралии совместно с учредителями-волонтерами, которых около 20 человек, передавали собранные средства непосредственно Всеукраинскому центру волонтерства, который оказываем материальную и техническую помощь украинским боевикам.

Также австралийский фонд передавал средства для других различных проектов по обеспечению ВСУ военной техникой и обмундированием и для финансирования отдельных бригад ВСУ.

Напомним, ранее атаман международной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов сообщил, что каратели из Австралии и военнослужащие из Франции воюют в Донбассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить