На приеме в Большом театре Путин назвал главные события 2018 года

Москва, , 21:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и разным для каждого. Также глава государства назвал главные по его мнению события 2018 года.

Путин отметил, что в этот раз традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в не традиционном формате. Президент отметил, что балет «Щелкунчик», который будет показан на сцене Большого театра сегодня, уже давно стал символом Нового года и Рождества, а «блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства».

Уходящий год был особенно и для всех разным, отметил Путин. Однако были крупные события как внутри страны, так и вовне её, которые объединяют всех российских граждан.

К таким событиям российский лидер отнес открытие Крымского моста и проведение чемпионата мира по футболу, который «прошел блестяще».

Особую признательность президент выразил тем, кто принимал самое активное участие в Годе добровольца.

«Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года», — сказал Путин.

Поблагодарил президент и военнослужащих, которые выполняли боевые задачи с высоким профессионализмом, в том числе за рубежом. Не забыл президент муниципальные власти, учителей, врачей и предпринимателей. Их он поблагодарил за те усилия, которые они предприняли для развития страны.

«Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи», — заявил Владимир Путин.