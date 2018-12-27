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На пост мэра Челябинска поступило три заявки

Политика

Один из заявившихся — местный общественник. Ещё о двоих подробностей пока не сообщают

На пост мэра Челябинска поступило три заявки
Khabar 24
Кресло руководителя

Челябинск, 27 декабря 2018, 21:06 — REGNUM  В Челябинске на пост главы города заявились уже три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской думы.

Известно, что документы подал один из местных общественников Борис Золотаревский. Также участие в конкурсе принимают некие Георгий Невский и Игорь Попов.

Как ране сообщало ИА REGNUM, кресло мэра освободилось после того, как возглавлявший Челябинск с лета 2015 года Евгений Тефтелев ушёл на повышение. Нового главу город может обрести уже в конце февраля. Именно на этот период намечено окончательное решение по кандидатуре будущего мэра.

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