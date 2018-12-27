Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Украина включила три страны и два острова в список офшоров

Политика

В список офшоров попадают страны, которые «не настроены на сотрудничество по вопросам налогообложения»

Киев, 27 декабря 2018, 21:02 — REGNUM  Пять стран были дополнительно включены в список офшорных зон правительством Украины, сообщает 27 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, Украина причислила к офшорам следующие страны: Тринидад и Тобаго, Намибию и Палау, а также две неинкорпорированные организованные территории США: острова Гуам и Американское Самоа. Отмечается, что в список офшоров включаются страны, которые «не настроены на сотрудничество по вопросам налогообложения».

Напомним, ранее Украина включила в список офшоров две прибалтийские страны: Эстонию и Латвию, что вызвало в этих странах бурю негодования. После этого министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что эти страны были включены «без необходимого согласования».

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