Украина включила три страны и два острова в список офшоров

Киев, , 21:02 — REGNUM Пять стран были дополнительно включены в список офшорных зон правительством Украины, сообщает 27 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, Украина причислила к офшорам следующие страны: Тринидад и Тобаго, Намибию и Палау, а также две неинкорпорированные организованные территории США: острова Гуам и Американское Самоа. Отмечается, что в список офшоров включаются страны, которые «не настроены на сотрудничество по вопросам налогообложения».

Напомним, ранее Украина включила в список офшоров две прибалтийские страны: Эстонию и Латвию, что вызвало в этих странах бурю негодования. После этого министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что эти страны были включены «без необходимого согласования».