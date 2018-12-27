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Мэр города-спутника Екатеринбурга ушёл в отставку

Политика

Этому предшествовал разговор с вице-губернатором Сергеем Бидонько

Среднеуральск, Свердловская область, 27 декабря 2018, 20:37 — REGNUM  В Свердловской области свой пост покинул мэр Среднеуральска Владислав Козлов. Заявление о досрочном уходе он написал после разговора с вице-губернатором Сергеем Бидонько, пишут местные СМИ.

Городская дума уже рассмотрела заявление и приняла отставку градоначальника, сообщает «Областная газета». В ближайшее время будет объявлен новый конкурс.

Владислав Козлов возглавил Среднеуральск в сентябре 2016 года по итогам конкурса. Его поддержало большинство депутатов гордумы. Однако затем отношения между ним и некоторыми депутатами начали портиться.

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Отставки и назначения
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