Мэр города-спутника Екатеринбурга ушёл в отставку

Среднеуральск, Свердловская область, , 20:37 — REGNUM В Свердловской области свой пост покинул мэр Среднеуральска Владислав Козлов. Заявление о досрочном уходе он написал после разговора с вице-губернатором Сергеем Бидонько, пишут местные СМИ.

Городская дума уже рассмотрела заявление и приняла отставку градоначальника, сообщает «Областная газета». В ближайшее время будет объявлен новый конкурс.

Владислав Козлов возглавил Среднеуральск в сентябре 2016 года по итогам конкурса. Его поддержало большинство депутатов гордумы. Однако затем отношения между ним и некоторыми депутатами начали портиться.