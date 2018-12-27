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Самолеты-разведчики США замечены у границ Крыма и Калининграда

Политика

Самолеты радиоэлектронной разведки несколько часов курсировали вдоль российских границ

Вашингтон, 27 декабря 2018, 20:11 — REGNUM  Стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V несколько часов курсировал вдоль побережья Крыма, сообщает 27 декабря мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным портала, Boeing RC-135V 27 декабря взлетел с авиабазы в Греции и примерно с 10:00 до 13:00 мск летал вдоль российского побережья Черного моря.

Позднее самолет аналогичного типа был замечен у границ Белоруссии и Калининградской области РФ. Самолет оставался в воздушном пространстве сопредельных государств.

Стоит отметить, что бортовое оборудование таких воздушных машин позволяет собирать разведданные на расстоянии до 300 км от самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, у границ Крыма и западных рубежей России воздушные разведчики США и НАТО появляются практически ежедневно.

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