Законопроекты в сфере цифровой экономики станут приоритетными для Госдумы

Москва, , 19:57 — REGNUM В законотворческом портфеле Госдумы находится более 1 тыс. законопроектов, среди них приоритетные инициативы — в сфере цифровой экономике. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

"У нас в законотворческом портфеле находятся 1137 законопроектов… Это законопроекты, которые внесены были, в большинстве своем за исключением вот 44, которые нам достались от предыдущих созывов уже после 2016 года, будем работать над этими законами, порядка 234 приняты уже в первом чтении», — привел данные Володин.

Говоря о планах работы нижней палаты парламента на 2019 год, спикер Госдумы отметил блок инициатив в сфере цифровой экономики.

«Сейчас уже совершенно очевидно, что будет большой блок законопроектов, посвященных цифровой экономике, и у нас в повестке есть ряд законов, которые сейчас были приняты в ходе текущего года в первом чтении: это законопроект «О цифровых финансовых активах», законопроект «О цифровых правах», законопроект «О краудфандинге» и, конечно, нам важно, чтобы эти законопроекты были приняты», — сказал парламентарий.

Володин заверил, что обсуждение законопроектов в этой сфере станет приоритетным.

«Многое зависит от того, насколько мы сформируем правовое поле развития цифровой экономики и, если это поле будет побуждать развивать цифровую экономику, если оно будет помогать развивать экономику будущего, наша страна будет сильнее, многие вопросы будут решаться», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, регулирующий процедуру краудфандинга и первичное размещение криптовалют (ICO) в РФ, Госдума приняла в первом чтении в мае. В частности, документ прописывает определение краудфандинга — услуги, предоставляющей инвесторам доступ к онлайн инвестиционной платформе, где они могут проводить финансовые транзакции. Такая платформа также позволяет проводить первичное размещение токенов различных криптовалют (ICO).