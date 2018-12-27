ЛНР: ВСУ во время военного положения нарастили силы в Донбассе

Луганск, , 19:33 — REGNUM Во время военного положения украинское командование ВСУ нарастило силы возле линии фронта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 27 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, во время военного положения украинские каратели вели себя совершенно безнаказанно в отношении мирных жителей. Так, украинские граждане подали за 30 дней военного положения тысячи жалоб на бесчинства пьяных резервистов, которые грабили и крушили пансионаты, детские лагеря и другие объекты, в которых размещались их подразделения.

Напомним, 25 ноября три украинских боевых судна совершили провокацию в территориальных водах России. Хотя российские пограничники вели себя максимально мягко, украинские судна сознательно шли на конфликт: игнорировали предупреждения, опасно маневрировали. В результате судна были задержаны Россией.

После этого Киев ввел в 20 областях Украины военное положение, назвав действия России «провокацией».