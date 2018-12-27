Кувейт и Саудовская Аравия закупят в США ЗРС «Пэтриот»

Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Командование по заключению контрактов сухопутных войск США заключило соглашение о поставках систем ПВО и ПРО «Пэтриот» PAC-3 Саудовской Аравии и Кувейту, сообщает 27 декабря пресс-служба корпорации Lockheed Martin.

Уточняется, что контракт подписан в рамках программы «Иностранные военные продажи». По его условиям, США поставят этим двум странам системы PAC-3 и PAC-3 MSE, комплекты для их модификации и сопутствующее оборудование.

Общая стоимость этих контрактов составила $1,8 млрд. Производство заказанных по этим контрактам систем вооружения осуществят предприятия в штатах Алабама, Арканзас, Флорида, Массачусетс и Техас. Вооружение должно быть поставлено заказчикам не позднее 31 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетная система «Пэтриот» PAC-3 предназначена для перехвата тактических баллистических и крылатых ракет, а также прочих средств воздушного нападения. На данный момент такие системы закуплены военными ведомствами США, ФРГ, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швеции, Польши, ОАЭ, Румынии и Нидерландов.

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