Ростовская область-2018: пятёрка победителей в номинации «Отставка года»

Илья Романов, , 07:44 — REGNUM

В уходящем году в Ростовской области произошло пять громких чиновничьих отставок, которые не могли остаться незамеченными. Две из них связаны с «транспортной революцией», которую ростовские власти решили провести в преддверии зимы, ещё одна — с «утратой доверия», четвёртая — с желанием смены направления работы, пятая — с борьбой за жизни младенцев. Подробнее — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Суровая «транспортная революция»

Оптимизация транспортной сферы Ростова-на-Дону, более известная как «транспортная революция», вызвавшая общественный резонанс и недовольство среди горожан, стала роковой для регионального чиновника. В конце ноября 2018 года губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности своего заместителя Владимира Крупина, занявшего кабинет не так давно — в январе 2017 года. В этой должности он курировал вопросы развития транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики.

Голубев признал провал городской власти в реализации транспортной реформы, мол, неудачное время для этого выбрали ростовские руководители.

«Будем объективны: нерабочая транспортная система — это провал власти. Я уже сказал главе администрации Виталию Кушнарёву, что реформу нужно было проводить весной, а не в октябре. Один из его заместителей {Евгений Лебедев} и замгубернатора {Владимир Крупин} уже уволены. Людям надо сказать: «Извините, мы ошиблись», — отмечал донской губернатор на одном из совещаний.

Место замгубернатора пустовало недолго. Через пару дней Крупина в кабинете сменил Михаил Тихонов, оставивший должность министра промышленности и энергетики Ростовской области.

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Расплата должностью

Поплатился должностью и Евгений Лебедев — заместитель ростовского сити-менеджера. В мэрии он курировал транспортную сферу. За его отставку, к слову, накануне выступили почти 5 тыс. человек. В вину чиновнику горожане ставили хаос, наступивший в сфере пассажирских перевозок после «транспортной революции».

«Заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава администрации города Виталий Кушнарёв подписал приказ об увольнении Евгения Лебедева с 30 ноября 2018 года», — такое сообщение было опубликовано на сайте горадминистрации 29 ноября.

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Уволить нельзя восстановить

Достаточно странная история произошла с увольнением заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Сакеллариуса. Свой пост чиновник покинул по решению суда (того требовала прокуратура) с серьёзной формулировкой «по утрате доверия» летом 2018 года. Но в ноябре текущего года ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв вернул своего зама на должность.

Но радости в надзорном ведомстве решение Кушнарёва не вызвало. Как заявил главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов, прокуратура продолжит добиваться увольнения Сакеллариуса в суде. Не только в областном, но и в Верховном суде РФ. Если потребуется.

«Наша позиция всем известна. Владимир Сакеллариус вошел в федеральный «список коррупционеров». Он был уволен в июле, этого добивалась прокуратура. Но он воспользовался правом обжалования и смог снова вернуться на свой пост. Прокуратуру такое положение вещей не устраивает», — отмечал Баранов.

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Смена деятельности

Интересная ситуация под конец года произошла с должностью министра культуры Ростовской области. Ростовский губернатор снял с поста Владимира Бабина, проработавшего руководителем ведомства год, и тут же назначил его заместителем министра по физической культуре и спорту региона. Должность ниже по статусу, но, судя по всему, более устроившая чиновника, который до этого в течение четырёх лет возглавлял областной комитет по молодёжной политике.

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Пост министра заняла Анна Дмитриева, занимавшая кабинет заместителя министра культуры Ростовской области.

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Детские жизни на грани

Одна из громких отставок уходящего года — уход главного врача Ростовского областного перинатального центра. Должность руководителя покинул Валерий Буштырев, возглавлявший медицинский центр с момента его открытия — 2010 года. Уволиться специалисту пришлось после внеплановой инспекции специалистов Росздравнадзора, в ходе которой были выявлены серьёзные нарушения.

Так, дюжина аппаратов искусственной вентиляции лёгких находилась не в рабочем состоянии, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводились периодические чистки и замены воздушных фильтров. Медицинские изделия и лекарственные препараты хранились ненадлежащим образом.

Буштырев после этого собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что бороться за возвращение на работу не будет. Он также не согласен ни с одним из обвинений, так как весь 2017 год был полем тотальных проверок в связи с серией младенческих смертей.

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