Литва выдвинула на должность генсека Совета Европы Кубилюса

Вильнюс, , 18:40 — REGNUM

Правительство Литвы сегодня, 27 декабря, приняло решение выдвинуть на должность генерального секретаря Совета Европы экс-премьера Литвы, консерватора Андрюса Кубилюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сам Кубилюс пока осторожно оценивает свои шансы на победу, при этом помешать ему, считает сам Кубилюс, может «российский фактор».

«После оккупации Крыма, у России и Совета Европы «специфические» отношения и это станет одним из важных факторов дальнейшей дискуссии о генеральном секретаре», — написал Кубилюс на своей страничке в Facebook.

До 10 января станут известны все кандидаты, в марте появится окончательное решение Совета Европы о кандидатах, а само голосование в Парламентской Ассамблеи Совета Европы состоится в апреле 2019 года.

Сейчас в этой должности работает норвежский политик Турбьёрн Ягланд.