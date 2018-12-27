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Отчаянная нужда! Трамп просит поддержки укрепления границы с Мексикой

Политика

Президент США агитирует демократическую партию за укрепление границ

Вашингтон, 27 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп призвал членов Демократической партии понять, насколько «отчаянно нуждаются» Соединенные Штаты в создании стены на границе с Мексикой.

Об этом президент США сообщил 27 декабря на своей странице в Twitter.

«Пусть демократы наконец осознают, как отчаянно мы нуждаемся в пограничной безопасности и стене на южной границе», — написал Трамп.

По его мнению, стена необходима для того, чтобы остановить поток наркотиков, торговлю людьми и переход преступников через границу между Мексикой и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что правительство США не возобновит свою работу, пока представители демократов в конгрессе не проголосуют за проект бюджета, в котором выделены средства на возведение заграждений на границе США с Мексикой.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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