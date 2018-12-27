Новый год в Латвии начнется с протестов

Рига, , 18:28 — REGNUM В Риге планируется новая акция протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Организаторы акции — защитники русских школ и партия Русский союз Латвии — проведут мероприятие 12 января 2019 года около Домской площади. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Указная тема протеста затрагивает различные аспекты жизни латвийского государства. Так, помимо протеста против вредоносных реформ в сфере образования, тема акции также затрагивает общее ухудшение социально-экономического положения латвийских граждан.

«Нас вдохновляют успехи протестного движения во Франции, где «жёлтым жилетам» удалось заставить власти пойти навстречу социальным требованиям. Мы против насилия на улицах, но мы за борьбу в интересах народа», — сказано в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

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На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года.