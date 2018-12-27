РФ обеспечила свою безопасность – Клинцевич об испытаниях «Авангарда»

Москва, , 18:15 — REGNUM РФ не собирается ни с кем воевать, но она показала, что обеспечила свою безопасность, убеждён член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 27 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Бюджет минобороны США — 725 млрд долларов, а у нас — 46 млрд долларов, — сказал он. — Разница в 15,9 раза. Но тем не менее это очень важно для страны. Мы нашим бюджетом, который почти в 16 раз меньше, обеспечиваем надёжный паритет и гарантируем безопасность своей страны. Мы не собираемся воевать со всем миром или с отдельно взятой страной. Но мы говорим о том, что мы обеспечили свою безопасность».

В свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин призвал не забывать, что российский и американские военные бюджеты направлены на решение разных задач.

«Здесь сопоставлялись российский и американский военные бюджеты, — заметил он. — Помимо качественно разных масштабов воровства и нецелевого использования средств, они направлены на решение разных задач. Нам нужно сделать так, чтобы никто и никогда не смел даже задуматься о том, чтобы бомбить нас. Американская задача другая. Безопасность для США — это ситуация, при которой они могут в любой момент разбомбить кого угодно. Если кого-то нельзя разбомбить, например Россию, то это истолковывается как агрессия со стороны России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент РФ Владимир Путин поблагодарил создателей комплекса «Авангард», участников испытаний и Министерство обороны России за успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Отметим также, что пуск ракеты по условной цели проведён 26 декабря военнослужащими Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Домбаровском районе Оренбургской области по условной цели на полигоне Кура Камчатского края.

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