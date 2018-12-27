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Киев подтвердил готовность к перемирию в Донбассе с 29 декабря

Политика

Участники контактной группы договорились о новогоднем режиме прекращения огня

Киев, 27 декабря 2018, 18:05 — REGNUM  Участники подгруппы по безопасности трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились об установлении новогоднего перемирия. Об этом сообщил представитель Киева в контактной группе Евгений Марчук в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, украинская сторона подтвердила готовность обеспечить «полномасштабный режим тишины» с 00:00 субботы, 29 декабря.

Марчук также отметил, что Киев намерен максимально использовать режим прекращения огня для ремонта повреждённых объектов инфраструктуры в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украину удалось убедить в необходимости новогоднего перемирия в Донбассе.

При этом указал на опыт предыдущих перемирий, свидетельствующий о том, что они не всегда выполняются, и подчеркнул, что российская сторона настаивает на необходимости «безусловной дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня, обеспеченной соответствующими приказами».

Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов: Режим прекращения огня в Донбассе возможен с 29 декабря

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Война в Донбассе
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