И рады бы дать, да Трамп не берет: сенатор США о деньгах на «стену»

Вашингтон, , 18:49 — REGNUM У представителей обеих партий в Конгрессе есть предложения о том, как можно решить острую проблему остановки работы правительства, укрепив также и безопасность американской границы, считает сенатор Крис Кунс, подчеркивая, что дело — за Дональдом Трампом. На своей странице в твиттере сенатор пишет:

«Нет абсолютно никаких оснований для частичного отключения правительства: оно происходит потому, что президент отвергает многочисленные двухпартийные варианты финансирования правительства и выделения миллиардов долларов на дополнительное финансирование охраны границ.

Я несколько раз голосовал за то, чтобы инвестировать в безопасность границы миллиарды, и я готов поддержать большее финансирование границы, но мы неоднократно слышали от экспертов, что идея президента о единой бетонной стене — это пустая трата денег и плохая идея.

Большинство республиканцев и демократов согласны с тем, что мы должны инвестировать миллиарды долларов, которые Конгресс уже выделил (но которые администрация Трампа всё еще не потратила на безопасность границ), вложить в пограничную безопасность дополнительные средства, о которых мы уже договорились, и вновь открыть правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне частичной блокировки работы правительства США разгорается недовольство среди простых американцев: среди них уже распространяется «упадок духа и страх за будущее», а вместе с ними — горечь от того, что их труд «разыгрывают в политических играх».