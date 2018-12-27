Парламент Киргизии одобрил получение $50 млн на проект «Digital CASA»

Бишкек, , 17:53 — REGNUM Парламент Киргизии одобрил в трех чтениях соглашение с Международной ассоциацией развития о предоставлении республике $50 млн (3,44 млрд рублей) на реализацию проекта «Digital CASA». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

Отметим, что из этих денег $25 млн (1,72 млрд рублей) киргизстанское правительство получит в качестве гранта и еще $25 млн — в виде льготного кредита на 38 лет под 0,75% годовых. Погашение кредита должно будет начаться с 2024 года

Предложенный законопроект поддержали 104 депутата, 7 народных избранников проголосовали «против». Всего же на заседании зарегистрировано 111 из 120 парламентариев.

ИА REGNUM напоминает, что проект «Digital CASA — Кыргызстан» направлен на улучшение широкополосного доступа к интернету в странах Туркестанского региона, Центральной Азии и некоторых государств Южной Азии, не имеющих выхода к морю — в целях их интеграции в региональную и глобальную цифровую экономику. Срок реализации проекта — 5 лет.

Отметим, что правительство Киргизии намерено направить деньги, которые будут получены от Международной ассоциации развития, на развитие региональной инфраструктуры цифровой связанности, на создание центров обработки данных, цифровых платформ и интеллектуальных решений, а также на создание благоприятных условий для цифровой экономики