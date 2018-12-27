Понижение муниципального фильтра нецелесообразно — мнение эксперта

Москва, , 17:47 — REGNUM Временная рабочая группа при научно-экспертном совете при Центризбиркоме России по подготовке срочных изменений федеральных законов о выборах и политических партиях под руководством известного эксперта Аркадия Любарева подготовила проект поправок в законодательство, касающееся выборов и избирательного процесс, сообщает издание Znak.ru.

Поправки условно разделены на семь блоков: правила регистрации кандидатов на выборах глав регионов, правила регистрации кандидатов и списков на иных выборах, правила установления дня голосования, правила, регулирующие наблюдение, правила обжалования итогов голосования, правила подсчета голосов и правила, регулирующие ликвидацию политических партий.

В первом блоке предлагается разрешить во всех регионах самовыдвижение кандидатов в губернаторы (сейчас этот вопрос регулируется региональным законом, в каких-то регионах идти самовыдвиженцем можно, в каких-то нет). Также предлагается дать самовыдвиженцам право для регистрации на выборах собирать подписи или муниципальных депутатов, или подписи избирателей, чтобы ликвидировать «двойной фильтр» для таких кандидатов, так как, по мнению рабочей группы, различия в статусе между самовыдвиженцами и кандидатами от большинства партий объективно не оправданны. Также предлагается разрешить муниципальным депутатам ставить подписи одновременно в поддержку нескольких кандидатов, так как, по факту, «задвоенные подписи» являются механизмом отсеивания сильных кандидатов. Также предлагается снизить необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидата на выборах губернатора с 5−10% до 2−3%.

Второй блок касается всех остальных выборов. В числе предложений рабочей группы — снижение необходимого количества подписей для регистрации по одномандатному округу на региональных выборах и на выборах депутатов Госдумы с 3% до 1%, а также увеличение количества допустимого брака в подписях и допустимый избыток подписей до 20%.

Единый день голосования рабочая группа предлагает передвинуть на конец октября с нынешнего первого воскресенья сентября. В обосновании поправки отмечается, что спектр вариантов большой, в контексте единого дня голосования 2019 года он колеблется от конца сентября до начала декабря. При этом старт кампании и период сбора подписей желательно сдвинуть на более поздний период, чтобы вывести его из лета, но при этом не уводить период агитации на холодное время года. Предлагаемый вариант конца октября учитывает оба этих требования: избиратели уже возвращаются из отпусков и находятся в городах, а погода еще позволяет проводить активную агитационную кампанию.

В блоке поправок, посвященном наблюдению за выборами, предлагается отменить нововведения 2016 года, согласно которым список наблюдателей предоставляется в ТИК за три дня до голосования, один кандидат может назначать на УИК только двух наблюдателей, а также запрещено назначать одного наблюдателя более чем в один УИК. Эти ограничения существенно затрудняют наблюдение, пишут авторы поправок, так как дают возможность оказывать на наблюдателей давление, а также дают ТИК информацию о том, на каких участках наблюдения не будет. Также нынешняя система не позволяет заменить наблюдателя, например по причине болезни. Кстати, для президентских выборов эти ограничения были отменены.

Также предлагается отменить ограничения для работы СМИ на избирательных участках, также введенные в 2016 году. Напомним, что в марте 2016 года Госдума без всяких консультаций с представителями СМИ в ускоренном порядке приняла серьезные ограничения присутствия СМИ на избирательных участках. Было введено понятие аккредитации СМИ на избирательном участке. Аккредитацию можно получить или через ЦИК на год на все регионы страны, или через региональный избирком на все выборы регионального уровня. При этом в 2018 году многие журналисты, желавшие поприсутствовать на вторых турах в соседних регионах, столкнулись с тем, что сделать это невозможно: выдача аккредитаций закончилась перед первым туром. Более того, журналистов фактически ограничили в возможности менять работу или работать фрилансом, так как по новым нормам на избирательном участке имеют право присутствовать только те журналисты, которые работали в редакции не меньше двух месяцев до начала избирательной кампании, то есть за пять месяцев до дня голосования, а аккредитовываться нужно не менее чем за три дня до голосования.

В блоке про обжалование итогов выборов предлагается увеличить срок опротестования результатов с 10 дней до 30.

Шестой блок посвящен правилам подсчета голосов. Рабочая группа предлагает установить обязательный ручной пересчет голосования через КОИБы не менее чем на 5% таких участков, которые определит жребий. Как показывает практика, КОИБы часто считают голоса более точно и честно, чем люди, но недоверие к ним сохраняется.

Также предлагается запретить УИК проводить повторный подсчет итогов голосования по собственной инициативе без разрешения ТИК или решения суда.

Наконец, поправки, касающиеся правил ликвидации политических партий, предлагают запретить ликвидировать партии, не участвующие в выборах, если от этой партии есть избранный депутат или должностное лицо, сохраняющее мандат.

Предполагается, что поправки пройдут широкое обсуждение после новогодних праздников.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев скептически оценивает предложение временной рабочей группы.

«Это всего лишь некое условное экспертное мнение. Внутри этого экспертного совета и находится несколько групп, и присутствуют самые противоречивые мнения. И, если большинству экспертов нужна «движуха а-ля 90-е годы», отменить все фильтры, устроить в стране бесконечный день выборов, и зарабатывать на этом, — рассказал Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению политолога, вместе с тем есть и ответственные люди, которые считают, что «если муниципальный фильтр был введен, то, наверное, это сделано не просто так, а для того, чтобы отсеять всевозможных «политических клоунов».

«К сожалению, механизмом муниципального фильтра стали в последнее время злоупотреблять, и вводить в с его помощью в избирательный процесс других клоунов, чтобы одному неудачливому губернатору на этом фоне удалось победить. Но некоторые губернаторы оказались настолько неудачливы, что не смогла победить даже клоунов, как это произошло, например, в Хакасии. Вот именно эти отдельные личности дискредитировали муниципальный фильтр как таковой. Но это не значит, что мы должны все теперь отменить, и вернуться к 90-м годам, из-за ошибок одного-двух обанкротившихся недальновидных региональных руководителей», — продолжил политолог.

«Так что я оцениваю приложения рабочей группы как одно из мнений коллектива не очень ответственных авторов, которые стратегически мыслят не очень далеко. Я думаю, что все это обойдется без последствий», — подчеркнул Олег Матвейчев.

«Нам нужно повышать квалификационные требования к кандидатам в губернаторы, чтобы человек соответствовал пяти — десяти обязательным параметрам — возраст, образование, отсутствие судимости, и, например, стаж государственной или муниципальной службы. службы. Ведь так случилось, что мы пускаем на руководство регионом где живут миллионы людей человека, который никогда не работал на госслужбе. Давайте введем такие жесткие квалификационные требования, и тогда, наверное, можно будет понизить муниципальный фильтр, как-то скорректировать его», — завершил свой комментарий член экспертного совета ЭИСИ.

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