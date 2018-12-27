Нового мэра Махачкалы выберут путём открытого конкурса

Махачкала, , 17:29 — REGNUM Конкурс на должность главы города Махачкалы стартует в январе 2019 года. О начале приёма заявок объявило собрание депутатов муниципалитета, передаёт 27 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Конкурс, как отмечается, пройдёт в два этапа: первый состоится 17 января, второй — 22 января. Прием документов продлится до 16 января.

На очередной сессии городского собрания было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Махачкалы Мусы Мусаева в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

Напомним, 5 декабря 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев высказал предположение, что новым мэром Махачкалы станет глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, который является уроженцем Дагестана. Политик сообщил, что уже беседовал по этому вопросу с главой Москвы Сергеем Собяниным. Однако с тех пор публичных упоминаний о назначении Дадаева больше не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Муса Мусаев возглавлял Махачкалу с октября 2015 год. Он был задержан 19 января 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету города в размере более 48 млн рублей.

Советский районный суд Махачкалы в середине октября приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима. Ещё три года он не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции защита экс-градоначальника подала в Верховный суд Дагестана, но отозвала её обратно 25 декабря. С того момента приговор вступил в законную силу.

Врио мэра Махачкалы после задержания Мусаева был назначен его заместитель Абусупьян Гасанов. Однако и он 7 ноября был задержан по подозрению в афере на 34 млн рублей при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.

Гасанов признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием, в связи с чем 9 ноября был отпущен под домашний арест. В этот же день новым временно исполняющим обязанности главы Махачкалы был назначен Мурад Алиев — один из заместителей Гасанова.