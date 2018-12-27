Узбекистан и Киргизия обсудили итоги делимитации госграницы

Ташкент, , 16:50 — REGNUM В Ташкенте 20−27 декабря состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров рассмотрены итоги деятельности рабочих групп после подписания Договора об узбекско-киргизской государственной границе от 5 сентября 2017 года», говорится в сообщении.

В частности, на днях возобновил работу упрощенный пункт пропуска «Бирлашган» — «Ак-Таш», который был закрыт весной 2013 года и оставил жителей киргизского эксклава Барак без связи с большой родиной.

Ближайший пропускной пункт в Киргизию (КПП «Кызыл-Кия-автодорожный»), которым были вынуждены пользоваться жители Барака, находился на расстоянии 150 километров от села.

По итогам переговоров, которые прошли в дружественной атмосфере, подписан соответствующий Протокол, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года Шавкат Мирзиёев впервые посетил столицу Киргизии в статусе президента Узбекистана. По итогам переговоров между Мирзиёевым и Атамбаевым был подписан промежуточный Договор о киргизско-узбекской госгранице.

В этом документе описано 85% (1170 из 1378 км) от общей протяженности рубежей между Киргизией и Узбекистаном, что составляет 85% ее протяженности. Оставшиеся 15% спорных территорий планировалось распределить до конца 2017 года.