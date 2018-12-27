Четверг, 27 Декабря 2018 года
17:03:21 МСК

Узбекистан и Киргизия обсудили итоги делимитации госграницы

Политика

На днях между двумя странами возобновил работу пункт пропуска «Бирлашган»- «Ак-Таш»

Ташкент, 27 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  В Ташкенте 20−27 декабря состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров рассмотрены итоги деятельности рабочих групп после подписания Договора об узбекско-киргизской государственной границе от 5 сентября 2017 года», говорится в сообщении.

В частности, на днях возобновил работу упрощенный пункт пропуска «Бирлашган» — «Ак-Таш», который был закрыт весной 2013 года и оставил жителей киргизского эксклава Барак без связи с большой родиной.

Ближайший пропускной пункт в Киргизию (КПП «Кызыл-Кия-автодорожный»), которым были вынуждены пользоваться жители Барака, находился на расстоянии 150 километров от села.

По итогам переговоров, которые прошли в дружественной атмосфере, подписан соответствующий Протокол, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года Шавкат Мирзиёев впервые посетил столицу Киргизии в статусе президента Узбекистана. По итогам переговоров между Мирзиёевым и Атамбаевым был подписан промежуточный Договор о киргизско-узбекской госгранице.

В этом документе описано 85% (1170 из 1378 км) от общей протяженности рубежей между Киргизией и Узбекистаном, что составляет 85% ее протяженности. Оставшиеся 15% спорных территорий планировалось распределить до конца 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на приграничных территориях Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить