Усиление сотрудничества Казахстана с Украиной нереально

Евгения Ким, , 16:49 — REGNUM

«Я бы не сказал, что усиление сотрудничества между Казахстаном и Украиной реально. Украина спонсирует беглую казахстанскую оппозицию, поддерживающую Мухтара Аблязова и проживающую в Киеве. Они оттуда и сам Мухтар Аблязов из Франции всё пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в Казахстане и устроить акции протеста. Понятно, что это не способствует дружбе и сотрудничеству», — казахстанский политолог Марат Шибутов прокомментировал ИА REGNUM последние телефонные переговоры лидеров Казахстана и Украины.

: Какие цели ставит перед собой руководство Казахстана?

— Надо сначала объяснить ситуацию — в реальности отношения между Казахстаном и Украиной не сильно лучше, чем отношения между Россией и Украиной. Если импорт России с Украины сократился с 2013 года в 3 раза, то импорт Казахстана с Украины сократился в 5 раз. Если в России посла Украины нет с 2015 года, то в Казахстане его не было с 2013 года, и только в мае этого года назначен послом Иван Кулеба.

Поэтому нельзя сказать, что руководство Казахстана ставит перед собой какие-то цели — оно не хочет особо взаимодействовать с Украиной. «Человек, у которого много проблем, сам становится проблемой». Это подходит и для стран.

Звонки Порошенко идут сугубо по инициативе украинской стороны, и их было пока два за последние три года — в 2016 году и вчера.

: Как в Казахстане реагируют на недовольство подобными переговорами, публикуемое в некоторых российских СМИ?

— В Казахстане достаточно плохо, но непублично реагируют на истерику в российских СМИ — она уже, если честно, утомила. Не Нурсултан Назарбаев звонит Петру Порошенко, а Порошенко звонит Назарбаеву.

А позиция России по отношению к Украине вызывает удивление — в СМИ транслируется месседж про «фашистский режим», однако Россия не расторгла ни одного соглашения с Украиной — даже договор о мире расторгла сама Украина.

Россия выдает политических беженцев с Украины, не арестовывает украинскую собственность, не закрывает посольство. А почему-то Казахстан должен резко рвать отношения с Украиной. Тут России надо вспомнить старый анекдот — «вы или крестик снимите, или трусы наденьте». Поэтому Казахстан и недоволен такой шизофренией в российской внешней политике.

Возможно, Украина хочет, чтобы Казахстан стал посредником по переговорам с Россией. Дело в том, что, очевидно, отношения между странами зашли в тупик, и если не привлекать посредников, то дело идет к войне наподобие индийско-пакистанских войн. А это же большая проблема будет. Посредничеству других стран доверять не будет или Украина, или Россия. Так что, возможно, Порошенко просил Назарбаева об этом.

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