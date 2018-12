Карикатура на Украину и беспомощность пропаганды

Платон Беседин, , 17:27 — REGNUM

У нас тут в социальных сетях и СМИ ухохатываются: мол, легенду российского телевидения Славу Ковтуна в базу «Миротворца» добавили. Вот же ж дураки, да? Для подписчиков Оли Бузовой напомню, что «Миротворец» — это такая странная база людей, которых на Украине считают вредными и, возможно, даже опасными. Чур их, чур!

Четыре года Ковтун, как инфлюэнция, ходит по российским телеэфирам, играя роль оппозиционера Кремля по украинскому вопросу. Однако реальная цель пребывания Славы на ток-шоу, конечно, иная: смотрите, у нас тут есть альтернативное мнение. Зрителей смешит, пугает и отвращает такой вот эксперт, вещающий от лица Украины. И не беда, что говорит он очевидные глупости и выглядит как идиот. Это, собственно, даже хорошо — ведь так представляется дурковатый украинец. Других экспертов, простите, у них для вас нет.

Ирония заключается ещё и в том, что сам Ковтун искренне считает себя звездой, светочем — в общем, отличным парнем и, чего уж скромничать, селебрити. На хуторах они все такие — селебрити. Я был на гуцульской дискотеке, знаю. И не вина, кстати, самого Ковтуна в том, что у него шизофренический бред и неадекватная самооценка. Человек отрабатывает свои деньги. Его отыскали где-то на политической свалке, придумали должность директора мифического института и запустили на орбиту эфиров как отшлифованную космической глупостью комету. Он пришёл, увидел и заработал.

Так что это, в общем-то, ожидаемо, что Славу отправили в базу «Миротворца». Почему? Да потому, что, как в старой песне о главном, с такими врагами и друзей не надо. Всё, что говорит Ковтун в эфирах, оно как бы за Украину, но на самом-то деле против. Трудно найти более дискредитирующего страну персонажа.

А кто-то тут смеётся и надрывает животики. Ах вы — «фейсбучные» бегемотики!

Но смеяться надо бы не только над Ковтуном и «Миротворцем», а совсем над другим. Над тем, что за федеральные деньги на эфиры приглашается вот такой клоун, который без самоцензуры поливает Россию и её людей грязью. Смеяться надо над тем, что кто-то всерьёз думает, будто такая методика работает и убеждает зрителя в том, что украинцы — люди совсем отмороженные, и мнение их артикулировано подобным персонажем. Телеканалам оно хорошо, конечно, — рейтинги; говорят, были когда-то.

Впрочем, у нас всегда есть выбор. Смотреть политическое ток-шоу, или «Кармелиту из Хацапетовки», или Малахова, разбирающегося в сортах фекалий тех, кто никак не может выяснить отцовство или продать себя подороже. Чудесный выбор для чудесной страны — не правда ли?

Можем посмеяться и вот над чем. К примеру, над тем, что российская политика на Украине полностью провалена. Что представляли нашу страну послы вроде Черномырдина и Зурабова. Что «Россотрудничество» бездействовало. Что поминаемая по поводу и без «мягкая сила» на Украине не работала. Что брошенными оказались 25 миллионов русских людей, коим вручили украинские паспорта. Давайте посмеёмся над этим. Но не смешно, правда?

Ковтуну же плевать на всякие «Миротворцы». И на въезд на Украину ему тоже плевать. Не уверен, кстати, что он когда-то жил там. Потому что хорошие актёры вроде Аль Пачино играют дьявола, а плохие — украинских политических экспертов. Так что Ковтун лишь улыбнётся из тёпленького московского жилья, купленного на доходы с телеэфиров, пока люди Донбасса мёрзнут в своих квартирах, а бла-бла-бла, согласно завету show must go on, продолжится. Смешно это? Забавно? Вам решать.

Однако по-настоящему смешно — трагикомично даже — считать, будто все эти политические шоу с актёрами вроде Ковтуна и майданными бомжами могут убедить кого-то в нужных установках, обеспечить правильное мировоззрение по отношению к кровоточащему российско-украинскому вопросу. Вот это — да, смешно. Потому что беспомощно и абсурдно.

Ковтун — он ведь давно уже не просто гуцульский селебрити, культовый персонаж ток-шоу. Он символ. Символ дурковатого украинца с телеэкрана. Вышиванку, Слава, надень. Но ещё и символ беспомощности российской телевизионной пропаганды, действующей по лекалам, которые не только устарели, но и вредны.

Это, если исходить из здравого смысла, а не из рейтингов. Впрочем, может, я просто завидую. Ведь в каждом из нас живёт маленький «ковтун». Ну кто откажется получать солидные деньги ни за что?