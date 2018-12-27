Турция защитит российские С-400 от США: Радио REGNUM

Москва, 27 декабря 2018, 17:00 — REGNUM
- Анкара пообещала не допускать Вашингтон к изучению ЗРК С-400;
- Трамп посетил авиабазу США в Германии;
- Киев запретил российский крахмал и глюкозу;
- Почти 3 млн должников не смогут покинуть Россию;
- Из-за отравления детей в Москве проверяют поставщиков питания.
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