Ученье — свет. Даже для начальства на местах

Москва, , 07:00 — REGNUM Перечень показателей для оценки эффективности высших должностных лиц субъектов РФ — губернаторов и мэров — недавно был одобрен Владимиром Путиным. О том, почему документ как таковой вряд ли сможет изменить эффективность крупногабаритных чиновников РФ к лучшему и можно ли исправить данную ситуацию, не вводя дополнительных нормативов, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Одобренный перечень, к сожалению, отличается полной неадекватностью по отношению к задачам, которые необходимо решать, если речь идет об управленческих кадрах высшего уровня субъектов Федерации. Сформулированные в перечне критерии не имеют прямого отношения к зоне ответственности руководителей региона, вроде «уровня доверия к власти» или «производительности труда на предприятиях региона». Складывается впечатление, что вольно или невольно руководителей регионов собираются оценивать, выдвигая им претензии, которые бы стоило предъявить премьер-министру, вице-премьерам, министрам, депутатам Госдумы.

Тем не менее выход, пригодный для повышения эффективности высших властей регионов, существует и не является тайной за семью печатями. Может ли повышение маркетинговой эффективности как известный и отработанный комплекс мер помочь оценить качество управления и даже привести к его повышению? Может, если руководитель будет ознакомлен с основными принципами этого подхода и начнет следовать им в своей работе.

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