Дело союзной интеграции сдвинулось с мертвой точки

Юрий Баранчик, , 16:25 — REGNUM

Состоявшаяся несколько дней назад встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко еще до своего проведения вызвала пристальное внимание не только широких слоев общественности наших стран, сторонников белорусско-российского сближения, но также и его противников. Им было от чего беспокоиться — на кону был провал всей их многолетней кампании по разрыву братских отношений между двумя странами и народами. И, судя по результатам этой встречи, их беспокойство было не зря — дело белорусско-российской интеграции благодаря воле лидеров наших стран наконец-то после долгих лет топтания на месте сдвинулось с мертвой точки.

Да, действительно, за прошедшие девятнадцать лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства, между нашими странами много было споров по различного рода экономическим вопросам. Но от этого никуда было не деться, так как разорванное насильно единое экономическое пространство спустя несколько лет сращивать заново оказалось довольно тяжело. Тем не менее интеграция забуксовала. До тех пор, пока в этом году не пришло, наконец, понимание главной причины этой экономической пробуксовки.

Дело в том, что не решенными до конца остались вопросы политической интеграции двух стран в том формате, в котором они были подписаны в 1999 году. Это и вопрос о едином парламенте, и о едином эмиссионном центре, и многие другие важнейшие политические вопросы функционирования Союзного государства, которые, как оказалось, очень серьезно влияли на ежедневное взаимодействие экономических субъектов двух стран, включая столь чувствительную для Белоруссии энергетическую проблематику.

Именно понимание этой проблемы и готовность ее решить обусловило столь активную подготовку со стороны Москвы этой встречи. И то, что стороны договорились, не откладывая дело в долгий ящик, встретиться до Нового года и еще раз обсудить уже возникшие предложения, говорит о том, что основные аргументы Москвы относительно того, почему необходимо ускорить процесс союзной интеграции, Минском были услышаны.

Именно с этим, думаю, связана та резко негативная реакция на итоги переговоров в Москве, которую демонстрируют националистические СМИ в республике. Им не нравится то, что Москва и Минск после долгих лет бесконечных и бесплодных дебатов на экономическом уровне начали приходить к политическому взаимопониманию в этом важном вопросе и готовы его решать, не откладывая в долгий ящик.

Главное, что создана рабочая группа, основной задачей которой будет формирование «дорожной карты», которая должна привести к решению всех вопросов союзной интеграции — как, прежде всего, политических, так и экономических. Выработка в кратчайшие сроки пошаговой стратегии с соблюдением интересов всех сторон — это залог ее успешной реализации.

В любом случае, с учетом предстоящего Белоруссии каскада выборов, во избежание любых двусмысленностей необходимо закончить этот процесс до проведения президентских выборов в 2020 году, даже если по каким-то внутриполитическим причинам они будут перенесены на 2019 год. Тем более что в следующем году общественность двух стран будет отмечать двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства.

И если процесс интеграции получит свое реальное наполнение уже в вот-вот наступающем следующем году, то, несомненно, это будет не только положительно воспринято 80% граждан России и Белоруссии, о чём говорят опросы в белорусских группах в социальных сетях, но и поможет, начиная с 2020 года, решению тех накопившихся торгово-экономических и энергетических вопросов, которые имеют место в настоящее время быть.

Главное, необходимо понимать, что решение экономических вопросов может идти только тогда, когда решены политические. Этот тезис вытекает из одной старой, простой житейской мудрости — нельзя ставить телегу впереди лошади.

В любом случае танец возможен только тогда, когда принимать в нем участие хотят оба партнера. Россия, однозначно, показала свою готовность идти по пути дальнейшей союзной интеграции. Теперь дело за Минском.