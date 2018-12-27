Минкультуры объяснило свою позицию по переносу авиаколлекции из Монино

Москва, , 16:01 — REGNUM Специалисты поддерживают решение оставить коллекцию авиационной техники в Монино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в ответе о причинах отказа от переноса всемирно известной коллекции авиатехники Центрального музея военно-воздушных сил России из Монино в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот».

"Решение о перемещении коллекции авиационной техники из Монино, места, где похоронен основатель музея — маршал авиации Степан Красовский, вызывает протест со стороны жителей поселка, родственников командного состава авиации, специалистов», — заявил Кононов.

«В департамент музеев поступают многочисленные заявления с просьбами оставить музей на прежнем месте. Кроме того, в распоряжении ведомства есть заключения экспертов ОАО «Туполев», ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», АО «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М.Мясищева, ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «ОКБ Сухого» и других, согласно которым перемещение экспонатов сопряжено с высоким риском их физической утраты и утратой ими исторической и научной ценности», — пояснил представитель министерства.

Он подчеркнул, что коллекция самолетов Центрального музея Военно-воздушных сил включена в состав Музейного фонда Российской Федерации, является уникальной и позволяет проследить развитие авиации от первых самолётов до современных лайнеров.

В связи с этим департамент музеев Минкультуры России призывает «прислушаться к мнению специалистов и дополнительно проработать вопрос не о перемещении коллекции, а о сотрудничестве Центрального музея Военно-воздушных сил с Военно-патриотическим парком культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», пояснил Кононов.

Напомним, что перенос Центрального музея ВВС, базирующего в Монино (Московской области), в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот» предусмотрен дорожной картой по реализации этих планов, рассчитанной на срок до второго квартала 2020 года. Несмотря на это, в конце декабря 2018 года Министерство культуры России решение о переносе всемирно известной коллекции авиатехники не поддержало.

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