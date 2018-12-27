Шурчанова в Чувашии признали виновным в мошенничестве

Чебоксары, , 15:58 — REGNUM В Чувашии сегодня, 27 декабря, Ленинский райсуд Чебоксар вынес решение по уголовному делу в отношении депутата Чебоксарского городского собрания (фракция КПРФ) Алексея Шурчанова. Он признан виновным в мошенничестве и оштрафован на 200 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Алексея Шурчанова, сына депутата Госдумы, лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова, первоначально подозревали в коммерческом подкупе, затем инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

"Как установил суд, осенью 2015 года Алексей Шурчанов в качестве партийного функционера получил от директора чебоксарского ООО «Благодать» Игоря Нарышкина, являвшегося в тот момент членом КПРФ, в общей сложности 547 тыс. рублей. Взамен обещал включить его в партийные списки КПРФ на выборах в госсовет Чувашии и Госдуму, однако свое обещание не выполнил и деньги не вернул», — говорится в публикации.

Суд признал депутата виновным, назначив 200 тыс. рублей штрафа. Приговор планируется обжаловать.

Напомним, в настоящее время Алексей Шурчанов занимает пост секретаря чувашского рескома КПРФ. Ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он пояснял, что «списки кандидатов вносит не Шурчанов, Иванов или Петров, а вносит конференция» путём тайного голосования. По его словам, «были опрошены 63 делегата конференции, которые заявили, что никто их не подкупал, никаких денег им не предлагал, никто не давил, никто не просил их поддерживать или не поддерживать Нарышкина».

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