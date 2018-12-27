Лолите посоветовали не приезжать с гастролями в Крым

Симферополь, , 15:52 — REGNUM Высказывания эстрадной исполнительницы Лолиты Милявской о Крыме являются антиконституционными, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для неё Конституция РФ и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», — цитирует его слова РИА Новости.

Таким образом Фикс прокомментировал слова певицы о том, что для нее «в душе» Крым остаётся украинским.

Добавим, позднее Милявская призвала не вырывать ее слова о Крыме из общего контекста интервью каналу «Крючок.TV» и подчеркнула, что говорила лишь о своем «внутреннем ощущении» в отношении принадлежности полуострова.

«Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лолита Милявская заявила, что для нее в душе Крым по-прежнему остается украинским.

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