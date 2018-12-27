В МИД РФ отреагировали на продление ареста Вышинского

Москва, , 15:49 — REGNUM Арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского является «вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя сегодняшнее решение Херсонского городского суда о продлении Вышинскому срока пребывания в СИЗО.

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В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что обвинение в государственной измене, в которой подозревают Вышинского, сфабриковано.

«Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Кирилла Вышинского и его незамедлительного освобождения», — говорится в сообщении МИД РФ.

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ОБСЕ обеспокоилась очередным продлением ареста Кирилла Вышинского

Также в российском внешнеполитическом ведомстве обратились к профильным международным структурам с призывом отреагировать на происходящее и нарастить «давление на украинские власти по этому вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 декабря, Херсонский городской суд отклонил ходатайство адвокатов о применении меры наказания, отличной от содержания под стражей, и продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января. Защита намерена обжаловать решение суда.

Напомним, главный редактор «РИА Новости Украина» был задержан в Киеве в мае 2018 года во время специальной операции в отношении сотрудников информационного агентства. Уже через два дня, 17 мая, ему были предъявлены обвинения в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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